Trades insgesamt:
754
Gewinntrades:
333 (44.16%)
Verlusttrades:
421 (55.84%)
Bester Trade:
175.28 USD
Schlechtester Trade:
-154.54 USD
Bruttoprofit:
26 764.17 USD (1 023 471 pips)
Bruttoverlust:
-23 248.81 USD (876 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (195.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 184.33 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
92.15%
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
481 (63.79%)
Short-Positionen:
273 (36.21%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
4.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-516.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 391.31 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-8.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 925.84 USD
Maximaler:
3 392.95 USD (54.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.37% (3 339.48 USD)
Kapital:
4.24% (309.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|679
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|12
|EURUSD
|11
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-18
|USDJPY
|26
|EURUSD
|-30
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|NZDUSD
|-14
|AUDUSD
|29
|USDCHF
|-55
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
|CADJPY
|10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|-926
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|-299
|AUDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-1.4K
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
|CADJPY
|549
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +175.28 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -516.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
Keine Bewertungen
