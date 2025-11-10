SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Hasta Bayu
Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
754
Gewinntrades:
333 (44.16%)
Verlusttrades:
421 (55.84%)
Bester Trade:
175.28 USD
Schlechtester Trade:
-154.54 USD
Bruttoprofit:
26 764.17 USD (1 023 471 pips)
Bruttoverlust:
-23 248.81 USD (876 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (195.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 184.33 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
92.15%
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
1.04
Long-Positionen:
481 (63.79%)
Short-Positionen:
273 (36.21%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
4.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-516.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 391.31 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-8.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 925.84 USD
Maximaler:
3 392.95 USD (54.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
53.37% (3 339.48 USD)
Kapital:
4.24% (309.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 679
GBPUSD 17
USDJPY 12
EURUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 8
NZDUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -18
USDJPY 26
EURUSD -30
USDCAD 49
GBPJPY 91
NZDUSD -14
AUDUSD 29
USDCHF -55
EURNZD -18
NZDJPY -10
CHFJPY 28
AUDJPY 28
CADJPY 10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 135K
GBPUSD 2.6K
USDJPY -926
EURUSD -1K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD -299
AUDUSD 3.1K
USDCHF -1.4K
EURNZD -1K
NZDJPY -500
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
CADJPY 549
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +175.28 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -516.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 321 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Keine Bewertungen
2025.11.19 19:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hasta Bayu
30 USD pro Monat
110%
0
0
USD
7K
USD
39
0%
754
44%
92%
1.15
4.66
USD
53%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.