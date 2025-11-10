- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
586
Profit Trade:
260 (44.36%)
Loss Trade:
326 (55.63%)
Best Trade:
175.28 USD
Worst Trade:
-154.54 USD
Profitto lordo:
17 483.56 USD (709 839 pips)
Perdita lorda:
-13 949.75 USD (569 800 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (195.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
362 (61.77%)
Short Trade:
224 (38.23%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
6.03 USD
Profitto medio:
67.24 USD
Perdita media:
-42.79 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-516.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-594.81 USD (7)
Crescita mensile:
46.42%
Previsione annuale:
563.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 925.84 USD
Massimale:
3 339.48 USD (138.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.37% (3 339.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|-10
|EURUSD
|-44
|USDCAD
|49
|GBPJPY
|91
|AUDUSD
|29
|NZDUSD
|18
|EURNZD
|-18
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|-16
|CHFJPY
|28
|AUDJPY
|28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|129K
|GBPUSD
|3.1K
|USDJPY
|-2.9K
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|3.6K
|GBPJPY
|3.9K
|AUDUSD
|3.1K
|NZDUSD
|700
|EURNZD
|-1K
|NZDJPY
|-500
|USDCHF
|-400
|CHFJPY
|1.5K
|AUDJPY
|1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +175.28 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +195.80 USD
Massima perdita consecutiva: -516.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."
"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
110%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
32
0%
586
44%
100%
1.25
6.03
USD
USD
53%
1:50