Handika Bayu Pratama

Hasta Bayu

Handika Bayu Pratama
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 110%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
586
Profit Trade:
260 (44.36%)
Loss Trade:
326 (55.63%)
Best Trade:
175.28 USD
Worst Trade:
-154.54 USD
Profitto lordo:
17 483.56 USD (709 839 pips)
Perdita lorda:
-13 949.75 USD (569 800 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (195.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 184.33 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
362 (61.77%)
Short Trade:
224 (38.23%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
6.03 USD
Profitto medio:
67.24 USD
Perdita media:
-42.79 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-516.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-594.81 USD (7)
Crescita mensile:
46.42%
Previsione annuale:
563.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 925.84 USD
Massimale:
3 339.48 USD (138.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.37% (3 339.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 521
GBPUSD 15
USDJPY 10
EURUSD 10
USDCAD 9
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 3
EURNZD 2
NZDJPY 1
USDCHF 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
GBPUSD -1
USDJPY -10
EURUSD -44
USDCAD 49
GBPJPY 91
AUDUSD 29
NZDUSD 18
EURNZD -18
NZDJPY -10
USDCHF -16
CHFJPY 28
AUDJPY 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 129K
GBPUSD 3.1K
USDJPY -2.9K
EURUSD -1.5K
USDCAD 3.6K
GBPJPY 3.9K
AUDUSD 3.1K
NZDUSD 700
EURNZD -1K
NZDJPY -500
USDCHF -400
CHFJPY 1.5K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.28 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +195.80 USD
Massima perdita consecutiva: -516.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
317 più
"A technical trader who employs highly measured risk management. Focused on consistency and capital protection through in-depth analysis and strict execution discipline."

"Pure technical analysis, calculated risk. Priority: consistency and equity protection."
Non ci sono recensioni
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.71% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
