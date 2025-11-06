SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dimas 87w
Dimas Putra Wardiana

Dimas 87w

Dimas Putra Wardiana
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
130 (47.79%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (52.21%)
En iyi işlem:
483.96 USD
En kötü işlem:
-300.94 USD
Brüt kâr:
16 111.20 USD (347 364 pips)
Brüt zarar:
-12 451.38 USD (311 053 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 389.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 389.24 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
166 (61.03%)
Satış işlemleri:
106 (38.97%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
13.46 USD
Ortalama kâr:
123.93 USD
Ortalama zarar:
-87.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 144.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 144.26 USD (13)
Aylık büyüme:
38.09%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
876.65 USD
Maksimum:
2 535.54 USD (117.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 271
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
GBPJPY -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY -1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +483.96 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +2 389.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 144.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
252 daha fazla...
This signal focuses on swing trading in major pairs and gold, using a combination of H4–D1 trend analysis with entry confirmation on lower timeframes.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dimas 87w
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
10K
USD
26
0%
272
47%
100%
1.29
13.46
USD
0%
1:50
