Dimas Putra Wardiana

Dimas 87w

Dimas Putra Wardiana
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
392
利益トレード:
182 (46.42%)
損失トレード:
210 (53.57%)
ベストトレード:
597.60 USD
最悪のトレード:
-505.40 USD
総利益:
28 096.59 USD (502 037 pips)
総損失:
-25 585.52 USD (484 070 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3 391.52 USD)
最大連続利益:
3 391.52 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
76.86%
最大入金額:
11.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
249 (63.52%)
短いトレード:
143 (36.48%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
6.41 USD
平均利益:
154.38 USD
平均損失:
-121.84 USD
最大連続の負け:
13 (-1 144.26 USD)
最大連続損失:
-3 467.61 USD (11)
月間成長:
13.14%
年間予想:
159.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
876.65 USD
最大の:
5 945.62 USD (103.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.72% (5 945.62 USD)
エクイティによる:
8.40% (814.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 384
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.5K
EURJPY -4
GBPJPY -34
CHFJPY 30
AUDJPY 31
USDJPY -33
CADJPY -33
NZDJPY 31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18K
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +597.60 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +3 391.52 USD
最大連続損失: -1 144.26 USD

This signal focuses on swing trading in major pairs and gold, using a combination of H4–D1 trend analysis with entry confirmation on lower timeframes.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
レビューなし
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.26% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
