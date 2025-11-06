- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
392
利益トレード:
182 (46.42%)
損失トレード:
210 (53.57%)
ベストトレード:
597.60 USD
最悪のトレード:
-505.40 USD
総利益:
28 096.59 USD (502 037 pips)
総損失:
-25 585.52 USD (484 070 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3 391.52 USD)
最大連続利益:
3 391.52 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
76.86%
最大入金額:
11.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
249 (63.52%)
短いトレード:
143 (36.48%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
6.41 USD
平均利益:
154.38 USD
平均損失:
-121.84 USD
最大連続の負け:
13 (-1 144.26 USD)
最大連続損失:
-3 467.61 USD (11)
月間成長:
13.14%
年間予想:
159.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
876.65 USD
最大の:
5 945.62 USD (103.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.72% (5 945.62 USD)
エクイティによる:
8.40% (814.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.5K
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|-34
|CHFJPY
|30
|AUDJPY
|31
|USDJPY
|-33
|CADJPY
|-33
|NZDJPY
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +597.60 USD
最悪のトレード: -505 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +3 391.52 USD
最大連続損失: -1 144.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This signal focuses on swing trading in major pairs and gold, using a combination of H4–D1 trend analysis with entry confirmation on lower timeframes.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
33
0%
392
46%
77%
1.09
6.41
USD
USD
50%
1:50