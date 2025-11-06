- Прирост
Всего трейдов:
388
Прибыльных трейдов:
180 (46.39%)
Убыточных трейдов:
208 (53.61%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-505.40 USD
Общая прибыль:
27 120.51 USD (492 037 pips)
Общий убыток:
-25 181.52 USD (480 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 391.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 391.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
76.86%
Макс. загрузка депозита:
11.92%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
245 (63.14%)
Коротких трейдов:
143 (36.86%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
5.00 USD
Средняя прибыль:
150.67 USD
Средний убыток:
-121.07 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 144.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 467.61 USD (11)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
43.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
876.65 USD
Максимальная:
5 945.62 USD (103.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.72% (5 945.62 USD)
По эквити:
8.40% (814.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|-34
|CHFJPY
|30
|AUDJPY
|31
|USDJPY
|-33
|CADJPY
|-33
|NZDJPY
|31
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 391.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 144.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal focuses on swing trading in major pairs and gold, using a combination of H4–D1 trend analysis with entry confirmation on lower timeframes.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
