Сигналы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dimas 87w
Dimas Putra Wardiana

Dimas 87w

Dimas Putra Wardiana
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
388
Прибыльных трейдов:
180 (46.39%)
Убыточных трейдов:
208 (53.61%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-505.40 USD
Общая прибыль:
27 120.51 USD (492 037 pips)
Общий убыток:
-25 181.52 USD (480 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 391.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 391.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
76.86%
Макс. загрузка депозита:
11.92%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.33
Длинных трейдов:
245 (63.14%)
Коротких трейдов:
143 (36.86%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
5.00 USD
Средняя прибыль:
150.67 USD
Средний убыток:
-121.07 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 144.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 467.61 USD (11)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
43.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
876.65 USD
Максимальная:
5 945.62 USD (103.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.72% (5 945.62 USD)
По эквити:
8.40% (814.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 380
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
EURJPY -4
GBPJPY -34
CHFJPY 30
AUDJPY 31
USDJPY -33
CADJPY -33
NZDJPY 31
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -505 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3 391.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 144.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
This signal focuses on swing trading in major pairs and gold, using a combination of H4–D1 trend analysis with entry confirmation on lower timeframes.
Positions may be held for 1–5 days, with a minimum risk-to-reward ratio of 1:2.
The strategy does not use martingale or grid. A maximum of 3–5 open positions is allowed at the same time to control risk exposure.
It is suitable for followers who cannot monitor the charts constantly but understand the risks of floating loss and drawdown.
Нет отзывов
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.26% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
