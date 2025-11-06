- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
19 (51.35%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (48.65%)
En iyi işlem:
120.99 USD
En kötü işlem:
-69.45 USD
Brüt kâr:
1 456.99 USD (53 890 pips)
Brüt zarar:
-743.16 USD (27 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (597.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.27 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
14 (37.84%)
Satış işlemleri:
23 (62.16%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
19.29 USD
Ortalama kâr:
76.68 USD
Ortalama zarar:
-41.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-286.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-286.12 USD (10)
Aylık büyüme:
15.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.80 USD
Maksimum:
337.18 USD (5.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|629
|GBPJPY
|101
|CHFJPY
|31
|USDJPY
|-11
|EURJPY
|-18
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|GBPJPY
|5.4K
|CHFJPY
|1.8K
|USDJPY
|-401
|EURJPY
|-750
|CADJPY
|149
|AUDJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.99 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +597.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -286.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
5
0%
37
51%
100%
1.96
19.29
USD
USD
0%
1:50