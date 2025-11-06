Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CFHMarkets-Real 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 8 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 3 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 Exness-Real33 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 18 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 NordGroupInv-Real5 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 GhanaFX-Main 0.00 × 1 280 plus...