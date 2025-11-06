SinaisSeções
Dzikri Agustian

Dzkuy21

Dzikri Agustian
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
39 (32.50%)
Negociações com perda:
81 (67.50%)
Melhor negociação:
148.37 USD
Pior negociação:
-150.21 USD
Lucro bruto:
3 946.02 USD (137 679 pips)
Perda bruta:
-3 856.93 USD (140 321 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
597.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
51 (42.50%)
Negociações curtas:
69 (57.50%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
101.18 USD
Perda média:
-47.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-525.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-612.69 USD (10)
Crescimento mensal:
-6.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.80 USD
Máximo:
1 352.71 USD (21.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.22% (1 352.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.83% (236.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 69
GBPJPY 14
CHFJPY 9
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 660
GBPJPY -102
CHFJPY -73
EURJPY -111
USDJPY -94
AUDJPY -113
CADJPY -60
NZDJPY -18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 24K
GBPJPY -4.7K
CHFJPY -3.1K
EURJPY -5.3K
USDJPY -4.4K
AUDJPY -5.5K
CADJPY -2.9K
NZDJPY -859
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +148.37 USD
Pior negociação: -150 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +597.27 USD
Máxima perda consecutiva: -525.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Dzkuy21
30 USD por mês
7%
0
0
USD
6.9K
USD
12
0%
120
32%
100%
1.02
0.74
USD
16%
1:50
