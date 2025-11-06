- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
39 (32.50%)
Negociações com perda:
81 (67.50%)
Melhor negociação:
148.37 USD
Pior negociação:
-150.21 USD
Lucro bruto:
3 946.02 USD (137 679 pips)
Perda bruta:
-3 856.93 USD (140 321 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
597.27 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
51 (42.50%)
Negociações curtas:
69 (57.50%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
101.18 USD
Perda média:
-47.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-525.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-612.69 USD (10)
Crescimento mensal:
-6.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.80 USD
Máximo:
1 352.71 USD (21.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.22% (1 352.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.83% (236.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|660
|GBPJPY
|-102
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-111
|USDJPY
|-94
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|-4.7K
|CHFJPY
|-3.1K
|EURJPY
|-5.3K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-859
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.37 USD
Pior negociação: -150 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +597.27 USD
Máxima perda consecutiva: -525.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
12
0%
120
32%
100%
1.02
0.74
USD
USD
16%
1:50