- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
19 (51.35%)
Loss Trade:
18 (48.65%)
Best Trade:
120.99 USD
Worst Trade:
-69.45 USD
Profitto lordo:
1 456.99 USD (53 890 pips)
Perdita lorda:
-743.16 USD (27 239 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (597.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
597.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
14 (37.84%)
Short Trade:
23 (62.16%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
19.29 USD
Profitto medio:
76.68 USD
Perdita media:
-41.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-286.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-286.12 USD (10)
Crescita mensile:
15.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
337.18 USD (5.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|629
|GBPJPY
|101
|CHFJPY
|31
|USDJPY
|-11
|EURJPY
|-18
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|GBPJPY
|5.4K
|CHFJPY
|1.8K
|USDJPY
|-401
|EURJPY
|-750
|CADJPY
|149
|AUDJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.99 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +597.27 USD
Massima perdita consecutiva: -286.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
280 più
