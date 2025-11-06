- Прирост
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
39 (34.21%)
Убыточных трейдов:
75 (65.79%)
Лучший трейд:
148.37 USD
Худший трейд:
-150.21 USD
Общая прибыль:
3 946.02 USD (137 679 pips)
Общий убыток:
-3 696.84 USD (134 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (597.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
597.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.57%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
49 (42.98%)
Коротких трейдов:
65 (57.02%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
101.18 USD
Средний убыток:
-49.29 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-525.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-612.69 USD (10)
Прирост в месяц:
-6.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
1 322.65 USD (20.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.86% (1 322.65 USD)
По эквити:
2.83% (236.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|GBPJPY
|13
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|7
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|781
|GBPJPY
|-91
|CHFJPY
|-64
|USDJPY
|-94
|EURJPY
|-100
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|GBPJPY
|-4.1K
|CHFJPY
|-2.7K
|USDJPY
|-4.4K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-500
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +148.37 USD
Худший трейд: -150 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +597.27 USD
Макс. убыток в серии: -525.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
