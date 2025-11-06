СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dzkuy21
Dzikri Agustian

Dzkuy21

Dzikri Agustian
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
39 (34.21%)
Убыточных трейдов:
75 (65.79%)
Лучший трейд:
148.37 USD
Худший трейд:
-150.21 USD
Общая прибыль:
3 946.02 USD (137 679 pips)
Общий убыток:
-3 696.84 USD (134 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (597.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
597.27 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.57%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
49 (42.98%)
Коротких трейдов:
65 (57.02%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
101.18 USD
Средний убыток:
-49.29 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-525.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-612.69 USD (10)
Прирост в месяц:
-6.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
1 322.65 USD (20.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.86% (1 322.65 USD)
По эквити:
2.83% (236.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
GBPJPY 13
CHFJPY 8
USDJPY 7
EURJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 781
GBPJPY -91
CHFJPY -64
USDJPY -94
EURJPY -100
AUDJPY -113
CADJPY -60
NZDJPY -10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY -4.1K
CHFJPY -2.7K
USDJPY -4.4K
EURJPY -4.8K
AUDJPY -5.5K
CADJPY -2.9K
NZDJPY -500
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.37 USD
Худший трейд: -150 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +597.27 USD
Макс. убыток в серии: -525.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dzkuy21
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
7.1K
USD
11
0%
114
34%
100%
1.06
2.19
USD
16%
1:50
Копировать

