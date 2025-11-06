- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
39 (32.50%)
損失トレード:
81 (67.50%)
ベストトレード:
148.37 USD
最悪のトレード:
-150.21 USD
総利益:
3 946.02 USD (137 679 pips)
総損失:
-3 856.93 USD (140 321 pips)
最大連続の勝ち:
5 (597.27 USD)
最大連続利益:
597.27 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
51 (42.50%)
短いトレード:
69 (57.50%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
101.18 USD
平均損失:
-47.62 USD
最大連続の負け:
12 (-525.99 USD)
最大連続損失:
-612.69 USD (10)
月間成長:
-6.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.80 USD
最大の:
1 352.71 USD (21.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.22% (1 352.71 USD)
エクイティによる:
2.83% (236.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|660
|GBPJPY
|-102
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-111
|USDJPY
|-94
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|-4.7K
|CHFJPY
|-3.1K
|EURJPY
|-5.3K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-859
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.37 USD
最悪のトレード: -150 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +597.27 USD
最大連続損失: -525.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
