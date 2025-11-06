SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Dzkuy21
Dzikri Agustian

Dzkuy21

Dzikri Agustian
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
40 (33.05%)
Verlusttrades:
81 (66.94%)
Bester Trade:
148.37 USD
Schlechtester Trade:
-150.21 USD
Bruttoprofit:
4 066.71 USD (141 722 pips)
Bruttoverlust:
-3 856.93 USD (140 321 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (597.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
597.27 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.57%
Letzter Trade:
46 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
51 (42.15%)
Short-Positionen:
70 (57.85%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-525.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-612.69 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-5.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.80 USD
Maximaler:
1 352.71 USD (21.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.22% (1 352.71 USD)
Kapital:
2.83% (236.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 70
GBPJPY 14
CHFJPY 9
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 5
NZDJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 781
GBPJPY -102
CHFJPY -73
EURJPY -111
USDJPY -94
AUDJPY -113
CADJPY -60
NZDJPY -18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
GBPJPY -4.7K
CHFJPY -3.1K
EURJPY -5.3K
USDJPY -4.4K
AUDJPY -5.5K
CADJPY -2.9K
NZDJPY -859
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +148.37 USD
Schlechtester Trade: -150 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +597.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -525.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 19:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.