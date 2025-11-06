- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
39 (33.05%)
亏损交易:
79 (66.95%)
最好交易:
148.37 USD
最差交易:
-150.21 USD
毛利:
3 946.02 USD (137 679 pips)
毛利亏损:
-3 785.19 USD (137 771 pips)
最大连续赢利:
5 (597.27 USD)
最大连续盈利:
597.27 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.57%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.12
长期交易:
50 (42.37%)
短期交易:
68 (57.63%)
利润因子:
1.04
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
101.18 USD
平均损失:
-47.91 USD
最大连续失误:
12 (-525.99 USD)
最大连续亏损:
-612.69 USD (10)
每月增长:
-6.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.80 USD
最大值:
1 322.65 USD (20.53%)
相对跌幅:
结余:
15.86% (1 322.65 USD)
净值:
2.83% (236.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|GBPJPY
|13
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|721
|GBPJPY
|-91
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-111
|USDJPY
|-94
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-4.1K
|CHFJPY
|-3.1K
|EURJPY
|-5.3K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-859
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.37 USD
最差交易: -150 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +597.27 USD
最大连续亏损: -525.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
12
0%
118
33%
100%
1.04
1.36
USD
USD
16%
1:50