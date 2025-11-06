- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
39 (32.50%)
Transacciones Irrentables:
81 (67.50%)
Mejor transacción:
148.37 USD
Peor transacción:
-150.21 USD
Beneficio Bruto:
3 946.02 USD (137 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 856.93 USD (140 321 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (597.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
597.27 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.57%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
51 (42.50%)
Transacciones Cortas:
69 (57.50%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
101.18 USD
Pérdidas medias:
-47.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-525.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-612.69 USD (10)
Crecimiento al mes:
-6.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.80 USD
Máxima:
1 352.71 USD (21.00%)
Reducción relativa:
De balance:
16.22% (1 352.71 USD)
De fondos:
2.83% (236.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|660
|GBPJPY
|-102
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-111
|USDJPY
|-94
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|-4.7K
|CHFJPY
|-3.1K
|EURJPY
|-5.3K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-859
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +148.37 USD
Peor transacción: -150 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +597.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -525.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
12
0%
120
32%
100%
1.02
0.74
USD
USD
16%
1:50