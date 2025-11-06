- 자본
- 축소
트레이드:
127
이익 거래:
43 (33.85%)
손실 거래:
84 (66.14%)
최고의 거래:
148.37 USD
최악의 거래:
-150.21 USD
총 수익:
4 408.27 USD (153 191 pips)
총 손실:
-4 077.73 USD (147 621 pips)
연속 최대 이익:
5 (597.27 USD)
연속 최대 이익:
597.27 USD (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.57%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
56 (44.09%)
숏(주식차입매도):
71 (55.91%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
2.60 USD
평균 이익:
102.52 USD
평균 손실:
-48.54 USD
연속 최대 손실:
12 (-525.99 USD)
연속 최대 손실:
-612.69 USD (10)
월별 성장률:
-0.51%
연간 예측:
-6.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.80 USD
최대한의:
1 353.22 USD (21.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.22% (1 352.71 USD)
자본금별:
2.83% (236.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|902
|GBPJPY
|-102
|CHFJPY
|-73
|EURJPY
|-111
|USDJPY
|-94
|AUDJPY
|-113
|CADJPY
|-60
|NZDJPY
|-18
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|-4.7K
|CHFJPY
|-3.1K
|EURJPY
|-5.3K
|USDJPY
|-4.4K
|AUDJPY
|-5.5K
|CADJPY
|-2.9K
|NZDJPY
|-859
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.37 USD
최악의 거래: -150 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +597.27 USD
연속 최대 손실: -525.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
13
0%
127
33%
100%
1.08
2.60
USD
USD
16%
1:50