Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-05 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 2 ICMarkets-Live15 0.00 × 7 TitanFX-02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live03 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live15 0.25 × 4 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 Tickmill-Live02 0.41 × 1355 Tickmill-Live 0.44 × 872 ICMarketsSC-Live09 0.47 × 203 ICMarkets-Live05 0.50 × 2 FPMarkets-Live3 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.62 × 21 Tickmill-Live05 0.62 × 172 ICMarkets-Live18 0.63 × 131 ICMarkets-Live03 0.64 × 11 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 63 daha fazla...