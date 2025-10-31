SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TPSL EURUSD
Parin Daulat

TPSL EURUSD

Parin Daulat
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
30 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (42.31%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-3.08 USD
Brüt kâr:
46.92 USD (4 965 pips)
Brüt zarar:
-32.67 USD (3 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
28 (53.85%)
Satış işlemleri:
24 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-1.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.57 USD (6)
Aylık büyüme:
14.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.16 USD
Maksimum:
12.30 USD (12.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.04% (12.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 35
USDJPY 9
GBPCHF 4
AUDCAD 3
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 5
USDJPY -7
GBPCHF 11
AUDCAD 5
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 717
USDJPY -1.1K
GBPCHF 914
AUDCAD 659
NZDCAD 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.45 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live02
0.41 × 1355
Tickmill-Live
0.44 × 872
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live05
0.62 × 172
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live03
0.64 × 11
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TP SL based EA, Safe, Few Months May be good and Few Bad, but Overall Safe Trading 

For More Details, Contact me on @PDForexEa

İnceleme yok
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
