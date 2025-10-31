- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
30 (57.69%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (42.31%)
En iyi işlem:
4.45 USD
En kötü işlem:
-3.08 USD
Brüt kâr:
46.92 USD (4 965 pips)
Brüt zarar:
-32.67 USD (3 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
28 (53.85%)
Satış işlemleri:
24 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-1.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.57 USD (6)
Aylık büyüme:
14.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.16 USD
Maksimum:
12.30 USD (12.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.04% (12.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|-7
|GBPCHF
|11
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|717
|USDJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|914
|AUDCAD
|659
|NZDCAD
|115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.45 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.41 × 1355
|
Tickmill-Live
|0.44 × 872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live05
|0.62 × 172
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live03
|0.64 × 11
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
