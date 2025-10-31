- 자본
- 축소
트레이드:
250
이익 거래:
155 (62.00%)
손실 거래:
95 (38.00%)
최고의 거래:
49.85 USD
최악의 거래:
-79.01 USD
총 수익:
304.45 USD (191 026 pips)
총 손실:
-291.27 USD (193 239 pips)
연속 최대 이익:
14 (8.13 USD)
연속 최대 이익:
49.85 USD (1)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
53.11%
최대 입금량:
82.87%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
121 (48.40%)
숏(주식차입매도):
129 (51.60%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
1.96 USD
평균 손실:
-3.07 USD
연속 최대 손실:
7 (-105.99 USD)
연속 최대 손실:
-105.99 USD (7)
월별 성장률:
-15.80%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
95.28 USD
최대한의:
140.22 USD (96.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.78% (140.22 USD)
자본금별:
59.43% (173.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|51
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|AUDCAD
|13
|USDJPY
|11
|NZDCAD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-2
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|2
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|AUDCAD
|34
|USDJPY
|-7
|NZDCAD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|255
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|22K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|AUDCAD
|661
|USDJPY
|-965
|NZDCAD
|443
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.85 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +8.13 USD
연속 최대 손실: -105.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
13
99%
250
62%
53%
1.04
0.05
USD
USD
68%
1:500