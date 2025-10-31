- Прирост
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
139 (62.05%)
Убыточных трейдов:
85 (37.95%)
Лучший трейд:
49.85 USD
Худший трейд:
-79.01 USD
Общая прибыль:
244.30 USD (180 669 pips)
Общий убыток:
-278.62 USD (176 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (8.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
45.81%
Макс. загрузка депозита:
82.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
105 (46.88%)
Коротких трейдов:
119 (53.13%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-105.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.99 USD (7)
Прирост в месяц:
34.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.28 USD
Максимальная:
140.22 USD (96.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.78% (140.22 USD)
По эквити:
59.43% (173.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|38
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-20
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|3
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|31K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.85 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8.13 USD
Макс. убыток в серии: -105.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
