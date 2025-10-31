СигналыРазделы
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
224
Прибыльных трейдов:
139 (62.05%)
Убыточных трейдов:
85 (37.95%)
Лучший трейд:
49.85 USD
Худший трейд:
-79.01 USD
Общая прибыль:
244.30 USD (180 669 pips)
Общий убыток:
-278.62 USD (176 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (8.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.85 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
45.81%
Макс. загрузка депозита:
82.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
105 (46.88%)
Коротких трейдов:
119 (53.13%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-105.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.99 USD (7)
Прирост в месяц:
34.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.28 USD
Максимальная:
140.22 USD (96.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.78% (140.22 USD)
По эквити:
59.43% (173.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 68
EURUSD 55
ETHUSD 38
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -20
EURUSD 4
ETHUSD 3
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
EURUSD 761
ETHUSD 31K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.85 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +8.13 USD
Макс. убыток в серии: -105.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
еще 72...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

