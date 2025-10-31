SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TPSL EURUSD
Parin Daulat

TPSL EURUSD

Parin Daulat
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 14%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
30 (57.69%)
Loss Trade:
22 (42.31%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-3.08 USD
Profitto lordo:
46.92 USD (4 965 pips)
Perdita lorda:
-32.67 USD (3 621 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
28 (53.85%)
Short Trade:
24 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-1.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.57 USD (6)
Crescita mensile:
14.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.16 USD
Massimale:
12.30 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.04% (12.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 35
USDJPY 9
GBPCHF 4
AUDCAD 3
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
USDJPY -7
GBPCHF 11
AUDCAD 5
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 717
USDJPY -1.1K
GBPCHF 914
AUDCAD 659
NZDCAD 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live02
0.41 × 1355
Tickmill-Live
0.44 × 872
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live05
0.62 × 172
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live03
0.64 × 11
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
63 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

TP SL based EA, Safe, Few Months May be good and Few Bad, but Overall Safe Trading 

For More Details, Contact me on @PDForexEa

Non ci sono recensioni
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati