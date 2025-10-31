- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
30 (57.69%)
Loss Trade:
22 (42.31%)
Best Trade:
4.45 USD
Worst Trade:
-3.08 USD
Profitto lordo:
46.92 USD (4 965 pips)
Perdita lorda:
-32.67 USD (3 621 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
28 (53.85%)
Short Trade:
24 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-1.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.57 USD (6)
Crescita mensile:
14.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.16 USD
Massimale:
12.30 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.04% (12.30 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|4
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|-7
|GBPCHF
|11
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|717
|USDJPY
|-1.1K
|GBPCHF
|914
|AUDCAD
|659
|NZDCAD
|115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.45 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.69 USD
Massima perdita consecutiva: -9.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.41 × 1355
|
Tickmill-Live
|0.44 × 872
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live05
|0.62 × 172
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live03
|0.64 × 11
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
TP SL based EA, Safe, Few Months May be good and Few Bad, but Overall Safe Trading
For More Details, Contact me on @PDForexEa
Non ci sono recensioni