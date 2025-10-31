SignauxSections
Parin Daulat

TPSL EURUSD

Parin Daulat
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
30 (57.69%)
Perte trades:
22 (42.31%)
Meilleure transaction:
4.45 USD
Pire transaction:
-3.08 USD
Bénéfice brut:
46.92 USD (4 965 pips)
Perte brute:
-32.67 USD (3 621 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (11.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
28 (53.85%)
Courts trades:
24 (46.15%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
1.56 USD
Perte moyenne:
-1.49 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-9.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.57 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.16 USD
Maximal:
12.30 USD (12.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.04% (12.30 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 35
USDJPY 9
GBPCHF 4
AUDCAD 3
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 5
USDJPY -7
GBPCHF 11
AUDCAD 5
NZDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 717
USDJPY -1.1K
GBPCHF 914
AUDCAD 659
NZDCAD 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.45 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +11.69 USD
Perte consécutive maximale: -9.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-05
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.25 × 4
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live02
0.41 × 1355
Tickmill-Live
0.44 × 872
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live05
0.62 × 172
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live03
0.64 × 11
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TP SL based EA, Safe, Few Months May be good and Few Bad, but Overall Safe Trading 

For More Details, Contact me on @PDForexEa

Aucun avis
2025.10.31 16:18
