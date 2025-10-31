- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
229
利益トレード:
139 (60.69%)
損失トレード:
90 (39.30%)
ベストトレード:
49.85 USD
最悪のトレード:
-79.01 USD
総利益:
244.30 USD (180 669 pips)
総損失:
-279.35 USD (183 578 pips)
最大連続の勝ち:
14 (8.13 USD)
最大連続利益:
49.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
41.65%
最大入金額:
82.87%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
108 (47.16%)
短いトレード:
121 (52.84%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
1.76 USD
平均損失:
-3.10 USD
最大連続の負け:
7 (-105.99 USD)
最大連続損失:
-105.99 USD (7)
月間成長:
22.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
95.28 USD
最大の:
140.22 USD (96.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.78% (140.22 USD)
エクイティによる:
59.43% (173.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|43
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-20
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|2
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|24K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.85 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8.13 USD
最大連続損失: -105.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
