シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MYRecovery
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
229
利益トレード:
139 (60.69%)
損失トレード:
90 (39.30%)
ベストトレード:
49.85 USD
最悪のトレード:
-79.01 USD
総利益:
244.30 USD (180 669 pips)
総損失:
-279.35 USD (183 578 pips)
最大連続の勝ち:
14 (8.13 USD)
最大連続利益:
49.85 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
41.65%
最大入金額:
82.87%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
108 (47.16%)
短いトレード:
121 (52.84%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.15 USD
平均利益:
1.76 USD
平均損失:
-3.10 USD
最大連続の負け:
7 (-105.99 USD)
最大連続損失:
-105.99 USD (7)
月間成長:
22.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
95.28 USD
最大の:
140.22 USD (96.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.78% (140.22 USD)
エクイティによる:
59.43% (173.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 68
EURUSD 55
ETHUSD 43
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -20
EURUSD 4
ETHUSD 2
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.6K
EURUSD 761
ETHUSD 24K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.85 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +8.13 USD
最大連続損失: -105.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
72 より多く...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

レビューなし
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください