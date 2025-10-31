- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
226
Transacciones Rentables:
139 (61.50%)
Transacciones Irrentables:
87 (38.50%)
Mejor transacción:
49.85 USD
Peor transacción:
-79.01 USD
Beneficio Bruto:
244.30 USD (180 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.95 USD (179 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (8.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.85 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
44.01%
Carga máxima del depósito:
82.87%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
106 (46.90%)
Transacciones Cortas:
120 (53.10%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.15 USD
Beneficio medio:
1.76 USD
Pérdidas medias:
-3.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-105.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.99 USD (7)
Crecimiento al mes:
26.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
95.28 USD
Máxima:
140.22 USD (96.74%)
Reducción relativa:
De balance:
67.78% (140.22 USD)
De fondos:
59.43% (173.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|40
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-20
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|3
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|28K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.85 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +8.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
otros 72...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
USD
451
USD
USD
12
99%
226
61%
44%
0.87
-0.15
USD
USD
68%
1:500