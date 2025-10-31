SeñalesSecciones
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
226
Transacciones Rentables:
139 (61.50%)
Transacciones Irrentables:
87 (38.50%)
Mejor transacción:
49.85 USD
Peor transacción:
-79.01 USD
Beneficio Bruto:
244.30 USD (180 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-278.95 USD (179 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (8.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.85 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
44.01%
Carga máxima del depósito:
82.87%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
106 (46.90%)
Transacciones Cortas:
120 (53.10%)
Factor de Beneficio:
0.88
Beneficio Esperado:
-0.15 USD
Beneficio medio:
1.76 USD
Pérdidas medias:
-3.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-105.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.99 USD (7)
Crecimiento al mes:
26.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
95.28 USD
Máxima:
140.22 USD (96.74%)
Reducción relativa:
De balance:
67.78% (140.22 USD)
De fondos:
59.43% (173.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 68
EURUSD 55
ETHUSD 40
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -20
EURUSD 4
ETHUSD 3
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.6K
EURUSD 761
ETHUSD 28K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.85 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +8.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -105.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
otros 72...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copiar

