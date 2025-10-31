信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MYRecovery
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
226
盈利交易:
139 (61.50%)
亏损交易:
87 (38.50%)
最好交易:
49.85 USD
最差交易:
-79.01 USD
毛利:
244.30 USD (180 669 pips)
毛利亏损:
-278.95 USD (179 573 pips)
最大连续赢利:
14 (8.13 USD)
最大连续盈利:
49.85 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
44.01%
最大入金加载:
82.87%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
106 (46.90%)
短期交易:
120 (53.10%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-3.21 USD
最大连续失误:
7 (-105.99 USD)
最大连续亏损:
-105.99 USD (7)
每月增长:
26.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
95.28 USD
最大值:
140.22 USD (96.74%)
相对跌幅:
结余:
67.78% (140.22 USD)
净值:
59.43% (173.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 68
EURUSD 55
ETHUSD 40
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -20
EURUSD 4
ETHUSD 3
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.6K
EURUSD 761
ETHUSD 28K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +49.85 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8.13 USD
最大连续亏损: -105.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
72 更多...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

没有评论
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
