- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
139 (61.50%)
亏损交易:
87 (38.50%)
最好交易:
49.85 USD
最差交易:
-79.01 USD
毛利:
244.30 USD (180 669 pips)
毛利亏损:
-278.95 USD (179 573 pips)
最大连续赢利:
14 (8.13 USD)
最大连续盈利:
49.85 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
44.01%
最大入金加载:
82.87%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
106 (46.90%)
短期交易:
120 (53.10%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.15 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-3.21 USD
最大连续失误:
7 (-105.99 USD)
最大连续亏损:
-105.99 USD (7)
每月增长:
26.35%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
95.28 USD
最大值:
140.22 USD (96.74%)
相对跌幅:
结余:
67.78% (140.22 USD)
净值:
59.43% (173.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|40
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-20
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|3
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|28K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.85 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +8.13 USD
最大连续亏损: -105.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
