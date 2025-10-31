- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
230
Gewinntrades:
140 (60.86%)
Verlusttrades:
90 (39.13%)
Bester Trade:
49.85 USD
Schlechtester Trade:
-79.01 USD
Bruttoprofit:
246.39 USD (180 883 pips)
Bruttoverlust:
-279.35 USD (183 578 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (8.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.85 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
41.65%
Max deposit load:
82.87%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
108 (46.96%)
Short-Positionen:
122 (53.04%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-105.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.99 USD (7)
Wachstum pro Monat :
23.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95.28 USD
Maximaler:
140.22 USD (96.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.78% (140.22 USD)
Kapital:
59.43% (173.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|43
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-18
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|2
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|24K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.85 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
Keine Bewertungen
