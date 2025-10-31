SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MYRecovery
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -23%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
230
Gewinntrades:
140 (60.86%)
Verlusttrades:
90 (39.13%)
Bester Trade:
49.85 USD
Schlechtester Trade:
-79.01 USD
Bruttoprofit:
246.39 USD (180 883 pips)
Bruttoverlust:
-279.35 USD (183 578 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (8.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.85 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
41.65%
Max deposit load:
82.87%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
108 (46.96%)
Short-Positionen:
122 (53.04%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-105.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.99 USD (7)
Wachstum pro Monat :
23.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
95.28 USD
Maximaler:
140.22 USD (96.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.78% (140.22 USD)
Kapital:
59.43% (173.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 69
EURUSD 55
ETHUSD 43
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -18
EURUSD 4
ETHUSD 2
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
EURUSD 761
ETHUSD 24K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.85 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.