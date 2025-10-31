- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
139 (60.96%)
Negociações com perda:
89 (39.04%)
Melhor negociação:
49.85 USD
Pior negociação:
-79.01 USD
Lucro bruto:
244.30 USD (180 669 pips)
Perda bruta:
-279.23 USD (182 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (8.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.85 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
41.65%
Depósito máximo carregado:
82.87%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
107 (46.93%)
Negociações curtas:
121 (53.07%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
1.76 USD
Perda média:
-3.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-105.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.99 USD (7)
Crescimento mensal:
22.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
95.28 USD
Máximo:
140.22 USD (96.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.78% (140.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.43% (173.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURUSD
|55
|ETHUSD
|42
|GBPCHF
|17
|US30
|17
|USDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-20
|EURUSD
|4
|ETHUSD
|2
|GBPCHF
|-42
|US30
|-3
|USDJPY
|-7
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|761
|ETHUSD
|25K
|GBPCHF
|625
|US30
|-26K
|USDJPY
|-965
|AUDCAD
|-17
|NZDCAD
|624
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.85 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +8.13 USD
Máxima perda consecutiva: -105.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 203
|
FPMarkets-Live3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.53 × 1192
|
ICMarkets-Live03
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1850
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
ICMarkets-Live15
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.85 × 776
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|0.91 × 156
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.14 × 851
|
ICMarketsSC-Live03
|1.17 × 23
|
Tickcopy-Real
|1.22 × 9
72 mais ...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account
Minimum Safe 300 to 400$
Catch me on Telegram parin11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
USD
451
USD
USD
12
99%
228
60%
42%
0.87
-0.15
USD
USD
68%
1:500