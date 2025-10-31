SinaisSeções
Parin Daulat

MYRecovery

Parin Daulat
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
228
Negociações com lucro:
139 (60.96%)
Negociações com perda:
89 (39.04%)
Melhor negociação:
49.85 USD
Pior negociação:
-79.01 USD
Lucro bruto:
244.30 USD (180 669 pips)
Perda bruta:
-279.23 USD (182 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (8.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.85 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
41.65%
Depósito máximo carregado:
82.87%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
107 (46.93%)
Negociações curtas:
121 (53.07%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.15 USD
Lucro médio:
1.76 USD
Perda média:
-3.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-105.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.99 USD (7)
Crescimento mensal:
22.39%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
95.28 USD
Máximo:
140.22 USD (96.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.78% (140.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.43% (173.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 68
EURUSD 55
ETHUSD 42
GBPCHF 17
US30 17
USDJPY 11
AUDCAD 11
NZDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -20
EURUSD 4
ETHUSD 2
GBPCHF -42
US30 -3
USDJPY -7
AUDCAD 24
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.6K
EURUSD 761
ETHUSD 25K
GBPCHF 625
US30 -26K
USDJPY -965
AUDCAD -17
NZDCAD 624
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.85 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +8.13 USD
Máxima perda consecutiva: -105.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 203
FPMarkets-Live3
0.50 × 2
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.53 × 1192
ICMarkets-Live03
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 21
Tickmill-Live02
0.62 × 1850
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
ICMarkets-Live15
0.67 × 9
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live07
0.85 × 776
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 156
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.14 × 851
ICMarketsSC-Live03
1.17 × 23
Tickcopy-Real
1.22 × 9
72 mais ...
Basically TP SL EAS but sometimes I use DD, defeated because of gold, but now won't be using GOLD at all on this account

Minimum Safe 300 to 400$


Catch me on Telegram parin11

Sem comentários
2025.12.18 10:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
