- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
56 (58.94%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (41.05%)
En iyi işlem:
246.96 USD
En kötü işlem:
-68.94 USD
Brüt kâr:
1 973.89 USD (25 733 pips)
Brüt zarar:
-765.24 USD (19 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (175.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.86 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
6.40
Alış işlemleri:
33 (34.74%)
Satış işlemleri:
62 (65.26%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
12.72 USD
Ortalama kâr:
35.25 USD
Ortalama zarar:
-19.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-188.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.91 USD (4)
Aylık büyüme:
19.60%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
188.91 USD (8.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.fs
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.fs
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +246.96 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +175.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100% trading using EA
Equity Protection 50%
