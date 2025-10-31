- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
70 (61.40%)
Убыточных трейдов:
44 (38.60%)
Лучший трейд:
246.96 USD
Худший трейд:
-68.94 USD
Общая прибыль:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Общий убыток:
-812.96 USD (21 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (175.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
253.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.63%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
38 (33.33%)
Коротких трейдов:
76 (66.67%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
12.40 USD
Средняя прибыль:
31.81 USD
Средний убыток:
-18.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-188.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.91 USD (4)
Прирост в месяц:
3.11%
Годовой прогноз:
37.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
188.91 USD (8.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.46% (188.91 USD)
По эквити:
7.61% (153.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +246.96 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.12 USD
Макс. убыток в серии: -188.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
100% trading using EA
Equity Protection 50%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
34
100%
114
61%
1%
2.73
12.40
USD
USD
8%
1:500