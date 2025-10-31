СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Garangan Valbury
Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
70 (61.40%)
Убыточных трейдов:
44 (38.60%)
Лучший трейд:
246.96 USD
Худший трейд:
-68.94 USD
Общая прибыль:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Общий убыток:
-812.96 USD (21 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (175.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
253.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
0.63%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
38 (33.33%)
Коротких трейдов:
76 (66.67%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
12.40 USD
Средняя прибыль:
31.81 USD
Средний убыток:
-18.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-188.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.91 USD (4)
Прирост в месяц:
3.11%
Годовой прогноз:
37.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
188.91 USD (8.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.46% (188.91 USD)
По эквити:
7.61% (153.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.fs 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.fs 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.fs 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +246.96 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.12 USD
Макс. убыток в серии: -188.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% trading using EA

Equity Protection 50%

Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 04:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Garangan Valbury
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
2.1K
USD
34
100%
114
61%
1%
2.73
12.40
USD
8%
1:500
Копировать

