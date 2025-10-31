- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
114
盈利交易:
70 (61.40%)
亏损交易:
44 (38.60%)
最好交易:
246.96 USD
最差交易:
-68.94 USD
毛利:
2 226.35 USD (31 688 pips)
毛利亏损:
-812.96 USD (21 894 pips)
最大连续赢利:
9 (175.12 USD)
最大连续盈利:
253.86 USD (2)
夏普比率:
0.26
交易活动:
0.63%
最大入金加载:
3.21%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
7.48
长期交易:
38 (33.33%)
短期交易:
76 (66.67%)
利润因子:
2.74
预期回报:
12.40 USD
平均利润:
31.81 USD
平均损失:
-18.48 USD
最大连续失误:
4 (-188.91 USD)
最大连续亏损:
-188.91 USD (4)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
188.91 USD (8.38%)
相对跌幅:
结余:
8.46% (188.91 USD)
净值:
7.61% (153.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +246.96 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +175.12 USD
最大连续亏损: -188.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
100% trading using EA
Equity Protection 50%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
97%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
34
100%
114
61%
1%
2.73
12.40
USD
USD
8%
1:500