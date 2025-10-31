SeñalesSecciones
Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
70 (61.40%)
Transacciones Irrentables:
44 (38.60%)
Mejor transacción:
246.96 USD
Peor transacción:
-68.94 USD
Beneficio Bruto:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Pérdidas Brutas:
-812.96 USD (21 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (175.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
253.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
0.63%
Carga máxima del depósito:
3.21%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
7.48
Transacciones Largas:
38 (33.33%)
Transacciones Cortas:
76 (66.67%)
Factor de Beneficio:
2.74
Beneficio Esperado:
12.40 USD
Beneficio medio:
31.81 USD
Pérdidas medias:
-18.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-188.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.91 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.11%
Pronóstico anual:
37.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
188.91 USD (8.38%)
Reducción relativa:
De balance:
8.46% (188.91 USD)
De fondos:
7.61% (153.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.fs 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.fs 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.fs 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +246.96 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +175.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

100% trading using EA

Equity Protection 50%

No hay comentarios
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 04:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
