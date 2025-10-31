- Incremento
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
70 (61.40%)
Transacciones Irrentables:
44 (38.60%)
Mejor transacción:
246.96 USD
Peor transacción:
-68.94 USD
Beneficio Bruto:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Pérdidas Brutas:
-812.96 USD (21 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (175.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
253.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
0.63%
Carga máxima del depósito:
3.21%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
7.48
Transacciones Largas:
38 (33.33%)
Transacciones Cortas:
76 (66.67%)
Factor de Beneficio:
2.74
Beneficio Esperado:
12.40 USD
Beneficio medio:
31.81 USD
Pérdidas medias:
-18.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-188.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.91 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.11%
Pronóstico anual:
37.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
188.91 USD (8.38%)
Reducción relativa:
De balance:
8.46% (188.91 USD)
De fondos:
7.61% (153.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.fs
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +246.96 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +175.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
100% trading using EA
Equity Protection 50%
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
34
100%
114
61%
1%
2.73
12.40
USD
USD
8%
1:500