- 자본
- 축소
트레이드:
117
이익 거래:
73 (62.39%)
손실 거래:
44 (37.61%)
최고의 거래:
246.96 USD
최악의 거래:
-68.94 USD
총 수익:
2 258.31 USD (32 816 pips)
총 손실:
-812.96 USD (21 894 pips)
연속 최대 이익:
9 (175.12 USD)
연속 최대 이익:
253.86 USD (2)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
0.63%
최대 입금량:
3.21%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
7.65
롱(주식매수):
39 (33.33%)
숏(주식차입매도):
78 (66.67%)
수익 요인:
2.78
기대수익:
12.35 USD
평균 이익:
30.94 USD
평균 손실:
-18.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-188.91 USD)
연속 최대 손실:
-188.91 USD (4)
월별 성장률:
5.37%
연간 예측:
65.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
188.91 USD (8.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.46% (188.91 USD)
자본금별:
7.61% (153.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.fs
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
100% trading using EA
Equity Protection 50%
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
101%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
36
100%
117
62%
1%
2.77
12.35
USD
USD
8%
1:500