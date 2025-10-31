SegnaliSezioni
Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
56 (58.94%)
Loss Trade:
39 (41.05%)
Best Trade:
246.96 USD
Worst Trade:
-68.94 USD
Profitto lordo:
1 973.89 USD (25 733 pips)
Perdita lorda:
-765.24 USD (19 959 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (175.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
33 (34.74%)
Short Trade:
62 (65.26%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
12.72 USD
Profitto medio:
35.25 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-188.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.91 USD (4)
Crescita mensile:
19.60%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.91 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fs 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fs 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fs 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +246.96 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +175.12 USD
Massima perdita consecutiva: -188.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

100% trading using EA

Equity Protection 50%

