Trade:
95
Profit Trade:
56 (58.94%)
Loss Trade:
39 (41.05%)
Best Trade:
246.96 USD
Worst Trade:
-68.94 USD
Profitto lordo:
1 973.89 USD (25 733 pips)
Perdita lorda:
-765.24 USD (19 959 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (175.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
33 (34.74%)
Short Trade:
62 (65.26%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
12.72 USD
Profitto medio:
35.25 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-188.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.91 USD (4)
Crescita mensile:
19.60%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
188.91 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.fs
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.fs
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +246.96 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +175.12 USD
Massima perdita consecutiva: -188.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
100% trading using EA
Equity Protection 50%
