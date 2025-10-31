- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
70 (61.40%)
Negociações com perda:
44 (38.60%)
Melhor negociação:
246.96 USD
Pior negociação:
-68.94 USD
Lucro bruto:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Perda bruta:
-812.96 USD (21 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (175.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
253.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
0.63%
Depósito máximo carregado:
3.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
7.48
Negociações longas:
38 (33.33%)
Negociações curtas:
76 (66.67%)
Fator de lucro:
2.74
Valor esperado:
12.40 USD
Lucro médio:
31.81 USD
Perda média:
-18.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-188.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.91 USD (4)
Crescimento mensal:
3.11%
Previsão anual:
37.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
188.91 USD (8.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.46% (188.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.61% (153.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
100% trading using EA
Equity Protection 50%
