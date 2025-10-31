SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Garangan Valbury
Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
70 (61.40%)
Negociações com perda:
44 (38.60%)
Melhor negociação:
246.96 USD
Pior negociação:
-68.94 USD
Lucro bruto:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Perda bruta:
-812.96 USD (21 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (175.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
253.86 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
0.63%
Depósito máximo carregado:
3.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
7.48
Negociações longas:
38 (33.33%)
Negociações curtas:
76 (66.67%)
Fator de lucro:
2.74
Valor esperado:
12.40 USD
Lucro médio:
31.81 USD
Perda média:
-18.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-188.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.91 USD (4)
Crescimento mensal:
3.11%
Previsão anual:
37.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
188.91 USD (8.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.46% (188.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.61% (153.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.fs 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.fs 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.fs 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +246.96 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +175.12 USD
Máxima perda consecutiva: -188.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

100% trading using EA

Equity Protection 50%

Sem comentários
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 04:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Garangan Valbury
30 USD por mês
97%
0
0
USD
2.1K
USD
34
100%
114
61%
1%
2.73
12.40
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.