- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
70 (61.40%)
損失トレード:
44 (38.60%)
ベストトレード:
246.96 USD
最悪のトレード:
-68.94 USD
総利益:
2 226.35 USD (31 688 pips)
総損失:
-812.96 USD (21 894 pips)
最大連続の勝ち:
9 (175.12 USD)
最大連続利益:
253.86 USD (2)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
0.63%
最大入金額:
3.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
7.48
長いトレード:
38 (33.33%)
短いトレード:
76 (66.67%)
プロフィットファクター:
2.74
期待されたペイオフ:
12.40 USD
平均利益:
31.81 USD
平均損失:
-18.48 USD
最大連続の負け:
4 (-188.91 USD)
最大連続損失:
-188.91 USD (4)
月間成長:
3.11%
年間予想:
37.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
188.91 USD (8.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.46% (188.91 USD)
エクイティによる:
7.61% (153.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs
|9.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +246.96 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +175.12 USD
最大連続損失: -188.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
100% trading using EA
Equity Protection 50%
レビューなし
