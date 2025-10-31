- Wachstum
Trades insgesamt:
114
Gewinntrades:
70 (61.40%)
Verlusttrades:
44 (38.60%)
Bester Trade:
246.96 USD
Schlechtester Trade:
-68.94 USD
Bruttoprofit:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Bruttoverlust:
-812.96 USD (21 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (175.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
253.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
0.63%
Max deposit load:
3.21%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
7.48
Long-Positionen:
38 (33.33%)
Short-Positionen:
76 (66.67%)
Profit-Faktor:
2.74
Mathematische Gewinnerwartung:
12.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-188.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.91 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.11%
Jahresprognose:
37.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
188.91 USD (8.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.46% (188.91 USD)
Kapital:
7.61% (153.74 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +246.96 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
100% trading using EA
Equity Protection 50%
Keine Bewertungen
