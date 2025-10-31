SignaleKategorien
Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
114
Gewinntrades:
70 (61.40%)
Verlusttrades:
44 (38.60%)
Bester Trade:
246.96 USD
Schlechtester Trade:
-68.94 USD
Bruttoprofit:
2 226.35 USD (31 688 pips)
Bruttoverlust:
-812.96 USD (21 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (175.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
253.86 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
0.63%
Max deposit load:
3.21%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
7.48
Long-Positionen:
38 (33.33%)
Short-Positionen:
76 (66.67%)
Profit-Faktor:
2.74
Mathematische Gewinnerwartung:
12.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-188.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.91 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.11%
Jahresprognose:
37.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
188.91 USD (8.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.46% (188.91 USD)
Kapital:
7.61% (153.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.fs 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.fs 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +246.96 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

100% trading using EA

Equity Protection 50%

Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.11 04:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 02:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
