Heru Budiman Sutanto St

Garangan Valbury

Heru Budiman Sutanto St
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
0%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
95
Bénéfice trades:
56 (58.94%)
Perte trades:
39 (41.05%)
Meilleure transaction:
246.96 USD
Pire transaction:
-68.94 USD
Bénéfice brut:
1 973.89 USD (25 733 pips)
Perte brute:
-765.24 USD (19 959 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (175.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
253.86 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
6.40
Longs trades:
33 (34.74%)
Courts trades:
62 (65.26%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
12.72 USD
Bénéfice moyen:
35.25 USD
Perte moyenne:
-19.62 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-188.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-188.91 USD (4)
Croissance mensuelle:
19.60%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
188.91 USD (8.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs 95
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 1.2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs 5.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

100% trading using EA

Equity Protection 50%

Aucun avis
