Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Axi-US05-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 428
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (72.12%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (27.87%)
En iyi işlem:
30.81 EUR
En kötü işlem:
-24.91 EUR
Brüt kâr:
1 414.46 EUR (189 449 pips)
Brüt zarar:
-802.10 EUR (113 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (12.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
57.38 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
697 (48.81%)
Satış işlemleri:
731 (51.19%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.43 EUR
Ortalama kâr:
1.37 EUR
Ortalama zarar:
-2.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-118.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-118.87 EUR (9)
Aylık büyüme:
7.23%
Yıllık tahmin:
87.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
118.87 EUR (7.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.25% (118.87 EUR)
Varlığa göre:
1.45% (23.26 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 832
EURUSD 596
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 381
EURUSD 317
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 52K
EURUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.81 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +12.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -118.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 8
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
4.00 × 44
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FxPro.com-Real05
7.00 × 1
Exness-Real19
7.30 × 37
MaxrichGroup-Real
15.05 × 39
XMGlobal-Real 14
25.08 × 12
Scalping EURUSD and GBPJPY
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.