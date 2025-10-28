- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 428
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (72.12%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (27.87%)
En iyi işlem:
30.81 EUR
En kötü işlem:
-24.91 EUR
Brüt kâr:
1 414.46 EUR (189 449 pips)
Brüt zarar:
-802.10 EUR (113 483 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (12.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
57.38 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
697 (48.81%)
Satış işlemleri:
731 (51.19%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.43 EUR
Ortalama kâr:
1.37 EUR
Ortalama zarar:
-2.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-118.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-118.87 EUR (9)
Aylık büyüme:
7.23%
Yıllık tahmin:
87.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
118.87 EUR (7.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.25% (118.87 EUR)
Varlığa göre:
1.45% (23.26 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|832
|EURUSD
|596
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|381
|EURUSD
|317
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|52K
|EURUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.50 × 8
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|4.00 × 44
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FxPro.com-Real05
|7.00 × 1
|
Exness-Real19
|7.30 × 37
|
MaxrichGroup-Real
|15.05 × 39
|
XMGlobal-Real 14
|25.08 × 12
Scalping EURUSD and GBPJPY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
USD
1.6K
EUR
EUR
20
100%
1 428
72%
100%
1.76
0.43
EUR
EUR
7%
1:500