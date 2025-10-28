- 成長
トレード:
1 880
利益トレード:
1 362 (72.44%)
損失トレード:
518 (27.55%)
ベストトレード:
38.99 EUR
最悪のトレード:
-24.91 EUR
総利益:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
総損失:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
最大連続の勝ち:
26 (16.60 EUR)
最大連続利益:
87.02 EUR (8)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
8.15
長いトレード:
903 (48.03%)
短いトレード:
977 (51.97%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
0.52 EUR
平均利益:
1.54 EUR
平均損失:
-2.18 EUR
最大連続の負け:
9 (-118.87 EUR)
最大連続損失:
-118.87 EUR (9)
月間成長:
5.99%
年間予想:
72.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
118.87 EUR (7.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.25% (118.87 EUR)
エクイティによる:
12.37% (207.35 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1135
|EURUSD
|745
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|619
|EURUSD
|485
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|72K
|EURUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.88 × 128
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
ICMarketsSC-Live26
|1.22 × 206
|
Exness-Real9
|1.81 × 404
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|3.73 × 176
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|4.87 × 345
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 1
