Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 880
利益トレード:
1 362 (72.44%)
損失トレード:
518 (27.55%)
ベストトレード:
38.99 EUR
最悪のトレード:
-24.91 EUR
総利益:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
総損失:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
最大連続の勝ち:
26 (16.60 EUR)
最大連続利益:
87.02 EUR (8)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.41%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
8.15
長いトレード:
903 (48.03%)
短いトレード:
977 (51.97%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
0.52 EUR
平均利益:
1.54 EUR
平均損失:
-2.18 EUR
最大連続の負け:
9 (-118.87 EUR)
最大連続損失:
-118.87 EUR (9)
月間成長:
5.99%
年間予想:
72.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
118.87 EUR (7.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.25% (118.87 EUR)
エクイティによる:
12.37% (207.35 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.99 EUR
最悪のトレード: -25 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +16.60 EUR
最大連続損失: -118.87 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.22 × 206
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
6 より多く...
Scalping EURUSD and GBPJPY
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください