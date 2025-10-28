SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 880
Transacciones Rentables:
1 362 (72.44%)
Transacciones Irrentables:
518 (27.55%)
Mejor transacción:
38.99 EUR
Peor transacción:
-24.91 EUR
Beneficio Bruto:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (16.60 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
87.02 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.41%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
8.15
Transacciones Largas:
903 (48.03%)
Transacciones Cortas:
977 (51.97%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
0.52 EUR
Beneficio medio:
1.54 EUR
Pérdidas medias:
-2.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-118.87 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-118.87 EUR (9)
Crecimiento al mes:
5.99%
Pronóstico anual:
72.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
118.87 EUR (7.25%)
Reducción relativa:
De balance:
7.25% (118.87 EUR)
De fondos:
12.37% (207.35 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.99 EUR
Peor transacción: -25 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +16.60 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -118.87 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.22 × 206
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
otros 6...
Scalping EURUSD and GBPJPY
No hay comentarios
