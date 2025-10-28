- Прирост
Всего трейдов:
1 880
Прибыльных трейдов:
1 362 (72.44%)
Убыточных трейдов:
518 (27.55%)
Лучший трейд:
38.99 EUR
Худший трейд:
-24.91 EUR
Общая прибыль:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
Общий убыток:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (16.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
87.02 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
903 (48.03%)
Коротких трейдов:
977 (51.97%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.52 EUR
Средняя прибыль:
1.54 EUR
Средний убыток:
-2.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-118.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-118.87 EUR (9)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
118.87 EUR (7.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (118.87 EUR)
По эквити:
12.37% (207.35 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1135
|EURUSD
|745
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|619
|EURUSD
|485
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|72K
|EURUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.99 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +16.60 EUR
Макс. убыток в серии: -118.87 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.88 × 128
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
ICMarketsSC-Live26
|1.24 × 196
|
Exness-Real9
|1.81 × 404
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|3.73 × 176
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|4.87 × 345
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 1
Scalping EURUSD and GBPJPY
