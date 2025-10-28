Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live23 0.00 × 8 Pepperstone-Edge05 0.00 × 4 Axi-US18-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live8 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.25 × 8 PrimusMarkets-Live-3 0.33 × 9 Pepperstone-Edge07 0.50 × 2 FXFlatMT4-LiveServer 0.55 × 11 VantageInternational-Live 5 0.88 × 128 Tickmill-Live09 1.11 × 1395 ICMarketsSC-Live26 1.24 × 196 Exness-Real9 1.81 × 404 Axi-US02-Live 1.90 × 237 ICMarketsSC-Live18 2.29 × 7 TitanFX-03 2.45 × 29 EightcapLtd-Real-4 2.50 × 18 XMTrading-Real 31 3.33 × 6 LQD1-Live01 3.38 × 16 InstaFinance-Europe.com 3.73 × 176 XMGlobal-Real 23 4.50 × 2 Exness-Real11 4.82 × 738 Exness-Real2 4.87 × 345 Axi-US09-Live 5.60 × 234 FusionMarkets-Live 2 6.00 × 1