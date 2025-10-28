СигналыРазделы
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 880
Прибыльных трейдов:
1 362 (72.44%)
Убыточных трейдов:
518 (27.55%)
Лучший трейд:
38.99 EUR
Худший трейд:
-24.91 EUR
Общая прибыль:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
Общий убыток:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (16.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
87.02 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.41%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
903 (48.03%)
Коротких трейдов:
977 (51.97%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.52 EUR
Средняя прибыль:
1.54 EUR
Средний убыток:
-2.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-118.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-118.87 EUR (9)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
118.87 EUR (7.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (118.87 EUR)
По эквити:
12.37% (207.35 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.99 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +16.60 EUR
Макс. убыток в серии: -118.87 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.24 × 196
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
еще 6...
Scalping EURUSD and GBPJPY
Нет отзывов
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.