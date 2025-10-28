SinaisSeções
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 880
Negociações com lucro:
1 362 (72.44%)
Negociações com perda:
518 (27.55%)
Melhor negociação:
38.99 EUR
Pior negociação:
-24.91 EUR
Lucro bruto:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
Perda bruta:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (16.60 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
87.02 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.41%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
8.15
Negociações longas:
903 (48.03%)
Negociações curtas:
977 (51.97%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
0.52 EUR
Lucro médio:
1.54 EUR
Perda média:
-2.18 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-118.87 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-118.87 EUR (9)
Crescimento mensal:
5.99%
Previsão anual:
72.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
118.87 EUR (7.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.25% (118.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.37% (207.35 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.99 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +16.60 EUR
Máxima perda consecutiva: -118.87 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.22 × 206
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
6 mais ...
Scalping EURUSD and GBPJPY
Sem comentários
