A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live23 0.00 × 8 Pepperstone-Edge05 0.00 × 4 Axi-US18-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live8 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.25 × 8 PrimusMarkets-Live-3 0.33 × 9 Pepperstone-Edge07 0.50 × 2 FXFlatMT4-LiveServer 0.55 × 11 VantageInternational-Live 5 0.88 × 128 Tickmill-Live09 1.11 × 1395 ICMarketsSC-Live26 1.22 × 206 Exness-Real9 1.81 × 404 Axi-US02-Live 1.90 × 237 ICMarketsSC-Live18 2.29 × 7 TitanFX-03 2.45 × 29 EightcapLtd-Real-4 2.50 × 18 XMTrading-Real 31 3.33 × 6 LQD1-Live01 3.38 × 16 InstaFinance-Europe.com 3.73 × 176 XMGlobal-Real 23 4.50 × 2 Exness-Real11 4.82 × 738 Exness-Real2 4.87 × 345 Axi-US09-Live 5.60 × 234 FusionMarkets-Live 2 6.00 × 1 6 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou