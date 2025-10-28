信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 880
盈利交易:
1 362 (72.44%)
亏损交易:
518 (27.55%)
最好交易:
38.99 EUR
最差交易:
-24.91 EUR
毛利:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
毛利亏损:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
最大连续赢利:
26 (16.60 EUR)
最大连续盈利:
87.02 EUR (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.41%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
21 小时
采收率:
8.15
长期交易:
903 (48.03%)
短期交易:
977 (51.97%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.52 EUR
平均利润:
1.54 EUR
平均损失:
-2.18 EUR
最大连续失误:
9 (-118.87 EUR)
最大连续亏损:
-118.87 EUR (9)
每月增长:
5.99%
年度预测:
72.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
118.87 EUR (7.25%)
相对跌幅:
结余:
7.25% (118.87 EUR)
净值:
12.37% (207.35 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.99 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +16.60 EUR
最大连续亏损: -118.87 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.23 × 200
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
6 更多...
Scalping EURUSD and GBPJPY
没有评论
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载