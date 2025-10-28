- 成长
交易:
1 880
盈利交易:
1 362 (72.44%)
亏损交易:
518 (27.55%)
最好交易:
38.99 EUR
最差交易:
-24.91 EUR
毛利:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
毛利亏损:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
最大连续赢利:
26 (16.60 EUR)
最大连续盈利:
87.02 EUR (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.41%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
21 小时
采收率:
8.15
长期交易:
903 (48.03%)
短期交易:
977 (51.97%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.52 EUR
平均利润:
1.54 EUR
平均损失:
-2.18 EUR
最大连续失误:
9 (-118.87 EUR)
最大连续亏损:
-118.87 EUR (9)
每月增长:
5.99%
年度预测:
72.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
118.87 EUR (7.25%)
相对跌幅:
结余:
7.25% (118.87 EUR)
净值:
12.37% (207.35 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1135
|EURUSD
|745
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|619
|EURUSD
|485
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|72K
|EURUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.99 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +16.60 EUR
最大连续亏损: -118.87 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.88 × 128
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
ICMarketsSC-Live26
|1.23 × 200
|
Exness-Real9
|1.81 × 404
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|3.73 × 176
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|4.87 × 345
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 1
Scalping EURUSD and GBPJPY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
79%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
28
100%
1 880
72%
100%
1.85
0.52
EUR
EUR
12%
1:500