Signale / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 79%
Axi-US05-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 880
Gewinntrades:
1 362 (72.44%)
Verlusttrades:
518 (27.55%)
Bester Trade:
38.99 EUR
Schlechtester Trade:
-24.91 EUR
Bruttoprofit:
2 097.77 EUR (250 495 pips)
Bruttoverlust:
-1 129.48 EUR (147 394 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (16.60 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.02 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.41%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
8.15
Long-Positionen:
903 (48.03%)
Short-Positionen:
977 (51.97%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.54 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.18 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-118.87 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-118.87 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
5.99%
Jahresprognose:
72.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
118.87 EUR (7.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.25% (118.87 EUR)
Kapital:
12.37% (207.35 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 745
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 619
EURUSD 485
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.99 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.60 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -118.87 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.22 × 208
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
noch 6 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
