Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 62%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 428
Profit Trade:
1 030 (72.12%)
Loss Trade:
398 (27.87%)
Best Trade:
30.81 EUR
Worst Trade:
-24.91 EUR
Profitto lordo:
1 414.46 EUR (189 449 pips)
Perdita lorda:
-802.10 EUR (113 483 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (12.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
57.38 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.15
Long Trade:
697 (48.81%)
Short Trade:
731 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.43 EUR
Profitto medio:
1.37 EUR
Perdita media:
-2.02 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-118.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-118.87 EUR (9)
Crescita mensile:
7.23%
Previsione annuale:
87.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
118.87 EUR (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.25% (118.87 EUR)
Per equità:
1.45% (23.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 832
EURUSD 596
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 381
EURUSD 317
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 52K
EURUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.81 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -118.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 8
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
4.00 × 44
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FxPro.com-Real05
7.00 × 1
Exness-Real19
7.30 × 37
MaxrichGroup-Real
15.05 × 39
XMGlobal-Real 14
25.08 × 12
Scalping EURUSD and GBPJPY
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.