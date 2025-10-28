- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 428
Profit Trade:
1 030 (72.12%)
Loss Trade:
398 (27.87%)
Best Trade:
30.81 EUR
Worst Trade:
-24.91 EUR
Profitto lordo:
1 414.46 EUR (189 449 pips)
Perdita lorda:
-802.10 EUR (113 483 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (12.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
57.38 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.15
Long Trade:
697 (48.81%)
Short Trade:
731 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.43 EUR
Profitto medio:
1.37 EUR
Perdita media:
-2.02 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-118.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-118.87 EUR (9)
Crescita mensile:
7.23%
Previsione annuale:
87.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
118.87 EUR (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.25% (118.87 EUR)
Per equità:
1.45% (23.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|832
|EURUSD
|596
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|381
|EURUSD
|317
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|52K
|EURUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.81 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -118.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.50 × 8
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|4.00 × 44
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FxPro.com-Real05
|7.00 × 1
|
Exness-Real19
|7.30 × 37
|
MaxrichGroup-Real
|15.05 × 39
|
XMGlobal-Real 14
|25.08 × 12
Scalping EURUSD and GBPJPY
