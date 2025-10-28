- 자본
- 축소
트레이드:
1 900
이익 거래:
1 376 (72.42%)
손실 거래:
524 (27.58%)
최고의 거래:
38.99 EUR
최악의 거래:
-24.91 EUR
총 수익:
2 217.13 EUR (253 000 pips)
총 손실:
-1 176.70 EUR (148 791 pips)
연속 최대 이익:
26 (16.60 EUR)
연속 최대 이익:
87.02 EUR (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.41%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
8.75
롱(주식매수):
911 (47.95%)
숏(주식차입매도):
989 (52.05%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
0.55 EUR
평균 이익:
1.61 EUR
평균 손실:
-2.25 EUR
연속 최대 손실:
9 (-118.87 EUR)
연속 최대 손실:
-118.87 EUR (9)
월별 성장률:
1.90%
연간 예측:
23.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
118.87 EUR (7.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.25% (118.87 EUR)
자본금별:
14.18% (1 465.95 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1135
|EURUSD
|765
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|619
|EURUSD
|568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|72K
|EURUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.99 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +16.60 EUR
연속 최대 손실: -118.87 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US05-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.25 × 8
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.33 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.88 × 128
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
ICMarketsSC-Live26
|1.26 × 265
|
Exness-Real9
|1.81 × 404
|
Axi-US02-Live
|1.90 × 237
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
TitanFX-03
|2.45 × 29
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
LQD1-Live01
|3.38 × 16
|
InstaFinance-Europe.com
|3.73 × 176
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|4.87 × 345
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 1
Scalping EURUSD and GBPJPY
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
81%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
30
100%
1 900
72%
100%
1.88
0.55
EUR
EUR
14%
1:500