Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 81%
Axi-US05-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 900
이익 거래:
1 376 (72.42%)
손실 거래:
524 (27.58%)
최고의 거래:
38.99 EUR
최악의 거래:
-24.91 EUR
총 수익:
2 217.13 EUR (253 000 pips)
총 손실:
-1 176.70 EUR (148 791 pips)
연속 최대 이익:
26 (16.60 EUR)
연속 최대 이익:
87.02 EUR (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.41%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
8.75
롱(주식매수):
911 (47.95%)
숏(주식차입매도):
989 (52.05%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
0.55 EUR
평균 이익:
1.61 EUR
평균 손실:
-2.25 EUR
연속 최대 손실:
9 (-118.87 EUR)
연속 최대 손실:
-118.87 EUR (9)
월별 성장률:
1.90%
연간 예측:
23.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
118.87 EUR (7.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.25% (118.87 EUR)
자본금별:
14.18% (1 465.95 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 1135
EURUSD 765
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 619
EURUSD 568
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 72K
EURUSD 33K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US05-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.26 × 265
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 1
6 더...
Scalping EURUSD and GBPJPY
리뷰 없음
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
