SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD and GBPJPY Scalper
Julian Antonio Nicolas Herrero

EURUSD and GBPJPY Scalper

Julian Antonio Nicolas Herrero
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
Axi-US05-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 428
Bénéfice trades:
1 030 (72.12%)
Perte trades:
398 (27.87%)
Meilleure transaction:
30.81 EUR
Pire transaction:
-24.91 EUR
Bénéfice brut:
1 414.46 EUR (189 449 pips)
Perte brute:
-802.10 EUR (113 483 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (12.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
57.38 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.83%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
5.15
Longs trades:
697 (48.81%)
Courts trades:
731 (51.19%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
0.43 EUR
Bénéfice moyen:
1.37 EUR
Perte moyenne:
-2.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-118.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-118.87 EUR (9)
Croissance mensuelle:
7.23%
Prévision annuelle:
87.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
118.87 EUR (7.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.25% (118.87 EUR)
Par fonds propres:
1.45% (23.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 832
EURUSD 596
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 381
EURUSD 317
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 52K
EURUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.81 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +12.27 EUR
Perte consécutive maximale: -118.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.25 × 8
PrimusMarkets-Live-3
0.33 × 9
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 8
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
Axi-US02-Live
1.90 × 237
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
TitanFX-03
2.45 × 29
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
LQD1-Live01
3.38 × 16
InstaFinance-Europe.com
4.00 × 44
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Axi-US09-Live
5.60 × 234
FxPro.com-Real05
7.00 × 1
Exness-Real19
7.30 × 37
MaxrichGroup-Real
15.05 × 39
XMGlobal-Real 14
25.08 × 12
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Scalping EURUSD and GBPJPY
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD and GBPJPY Scalper
30 USD par mois
62%
0
0
USD
1.6K
EUR
20
100%
1 428
72%
100%
1.76
0.43
EUR
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.