Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 124%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
37.70 USD
En kötü işlem:
-25.32 USD
Brüt kâr:
333.15 USD (67 944 pips)
Brüt zarar:
-73.69 USD (14 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (158.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
0.17%
Maks. mevduat yükü:
47.84%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
12 (75.00%)
Satış işlemleri:
4 (25.00%)
Kâr faktörü:
4.52
Beklenen getiri:
16.22 USD
Ortalama kâr:
27.76 USD
Ortalama zarar:
-18.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.56 USD (2)
Aylık büyüme:
55.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.56 USD (10.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.73% (39.56 USD)
Varlığa göre:
5.19% (12.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 259
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.70 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +158.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of trades is too low
