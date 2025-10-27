SeñalesSecciones
Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 250%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
19 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
9 (32.14%)
Mejor transacción:
37.70 USD
Peor transacción:
-25.32 USD
Beneficio Bruto:
543.45 USD (110 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-157.13 USD (30 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (158.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
158.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
0.17%
Carga máxima del depósito:
47.84%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
7.83
Transacciones Largas:
22 (78.57%)
Transacciones Cortas:
6 (21.43%)
Factor de Beneficio:
3.46
Beneficio Esperado:
13.80 USD
Beneficio medio:
28.60 USD
Pérdidas medias:
-17.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-49.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.36 USD (3)
Crecimiento al mes:
56.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.36 USD (7.64%)
Reducción relativa:
De balance:
14.28% (49.36 USD)
De fondos:
5.54% (14.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.70 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +158.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


2026.01.15 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
