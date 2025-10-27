- Incremento
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
19 (67.85%)
Transacciones Irrentables:
9 (32.14%)
Mejor transacción:
37.70 USD
Peor transacción:
-25.32 USD
Beneficio Bruto:
543.45 USD (110 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-157.13 USD (30 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (158.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
158.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
0.17%
Carga máxima del depósito:
47.84%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
7.83
Transacciones Largas:
22 (78.57%)
Transacciones Cortas:
6 (21.43%)
Factor de Beneficio:
3.46
Beneficio Esperado:
13.80 USD
Beneficio medio:
28.60 USD
Pérdidas medias:
-17.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-49.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.36 USD (3)
Crecimiento al mes:
56.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.36 USD (7.64%)
Reducción relativa:
De balance:
14.28% (49.36 USD)
De fondos:
5.54% (14.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +37.70 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +158.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
No hay comentarios
