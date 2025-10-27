- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
28
利益トレード:
19 (67.85%)
損失トレード:
9 (32.14%)
ベストトレード:
37.70 USD
最悪のトレード:
-25.32 USD
総利益:
543.45 USD (110 771 pips)
総損失:
-157.13 USD (30 428 pips)
最大連続の勝ち:
6 (158.64 USD)
最大連続利益:
158.64 USD (6)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
0.17%
最大入金額:
47.84%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
7.83
長いトレード:
22 (78.57%)
短いトレード:
6 (21.43%)
プロフィットファクター:
3.46
期待されたペイオフ:
13.80 USD
平均利益:
28.60 USD
平均損失:
-17.46 USD
最大連続の負け:
3 (-49.36 USD)
最大連続損失:
-49.36 USD (3)
月間成長:
56.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.36 USD (7.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.28% (49.36 USD)
エクイティによる:
5.54% (14.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.70 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +158.64 USD
最大連続損失: -49.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
250%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
10
100%
28
67%
0%
3.45
13.80
USD
USD
14%
1:500