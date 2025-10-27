- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
19 (67.85%)
Verlusttrades:
9 (32.14%)
Bester Trade:
37.70 USD
Schlechtester Trade:
-25.32 USD
Bruttoprofit:
543.45 USD (110 771 pips)
Bruttoverlust:
-157.13 USD (30 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (158.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
158.64 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.67
Trading-Aktivität:
0.17%
Max deposit load:
47.84%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
7.83
Long-Positionen:
22 (78.57%)
Short-Positionen:
6 (21.43%)
Profit-Faktor:
3.46
Mathematische Gewinnerwartung:
13.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-49.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.36 USD (3)
Wachstum pro Monat :
56.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
49.36 USD (7.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.28% (49.36 USD)
Kapital:
5.54% (14.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +37.70 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
Keine Bewertungen
