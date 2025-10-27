- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
19 (67.85%)
Negociações com perda:
9 (32.14%)
Melhor negociação:
37.70 USD
Pior negociação:
-25.32 USD
Lucro bruto:
543.45 USD (110 771 pips)
Perda bruta:
-157.13 USD (30 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (158.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
0.17%
Depósito máximo carregado:
47.84%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
7.83
Negociações longas:
22 (78.57%)
Negociações curtas:
6 (21.43%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
13.80 USD
Lucro médio:
28.60 USD
Perda média:
-17.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-49.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.36 USD (3)
Crescimento mensal:
56.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.36 USD (7.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.28% (49.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.54% (14.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|386
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +158.64 USD
Máxima perda consecutiva: -49.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
open single potition
no martingale
no averaging
pair XAU USD
minimal balance $300
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
250%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
10
100%
28
67%
0%
3.45
13.80
USD
USD
14%
1:500