SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Eser 2
Yuli Eko Prasetyo

Eser 2

Yuli Eko Prasetyo
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 250%
Exness-Real18
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
19 (67.85%)
Negociações com perda:
9 (32.14%)
Melhor negociação:
37.70 USD
Pior negociação:
-25.32 USD
Lucro bruto:
543.45 USD (110 771 pips)
Perda bruta:
-157.13 USD (30 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (158.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
0.17%
Depósito máximo carregado:
47.84%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
7.83
Negociações longas:
22 (78.57%)
Negociações curtas:
6 (21.43%)
Fator de lucro:
3.46
Valor esperado:
13.80 USD
Lucro médio:
28.60 USD
Perda média:
-17.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-49.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.36 USD (3)
Crescimento mensal:
56.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.36 USD (7.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.28% (49.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.54% (14.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 386
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +158.64 USD
Máxima perda consecutiva: -49.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

open single potition

no martingale
no averaging

pair XAU USD
minimal balance $300


Sem comentários
2026.01.15 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.11 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.12.07 08:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Eser 2
30 USD por mês
250%
0
0
USD
296
USD
10
100%
28
67%
0%
3.45
13.80
USD
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.