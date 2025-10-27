A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 7 RoboForex-ECN 8.50 × 4 ICMarketsSC-Live33 11.67 × 15 OctaFX-Real 15.00 × 1 Exness-Real18 15.69 × 1415 Exness-Real29 20.00 × 3 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou